La Galleria Nazionale dell'Umbria dona libri per bambini alla Pediatria dell'Ospedale di Branca

Il 6 Gennaio, presso l’Ospedale di Branca, ha avuto luogo la cerimonia di consegna di libri illustrati per bambini, editi in occasione delle mostre organizzate presso il museo, donati dalla Galleria Nazionale dell’Umbria al reparto di Pediatria dell'ospedale.

L’iniziativa è stata promossa dall’ Associazione “La Bilancia della Salute” che unisce Medici ed Avvocati umbri, interessanti ad un confronto scientifico e culturale nelle tematiche di impegno comune, e ben accolta dal Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria Prof. Marco Pierini.

I libri donati alla biblioteca del reparto di Pediatria dell’ Ospedale di Branca sono stati consegnati dalla storica dell’arte Veruska Picchiarelli (madrina dell’evento), alla presenza della Direzione Sanitaria dell’ Ospedale, dei Sindaci di Gubbio, Stirati, e Gualdo Tadino, Presciutti, della presidente de La Bilancia della salute, Dott.ssa Francesca Castellani, del coordinatore dell’ Associazione Avv. Pietro Laffranco e del socio Dott. Italo Marinelli, pediatra e promotore all’interno dell’ associazione dei Progetti per la tutela dell’ infanzia.