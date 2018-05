La Galleria d’arte Sansalù omaggia la memoria di Marco Vergoni: grafico illustre e geniale

La Galleria d’arte Sansalù al Borgo di corso Bersaglieri omaggia il nome e la memoria di Marco Vergoni, grafico e grande disegnatore, scomparso quattro anni fa. L’amica Sandra Salucci, d’intesa con la moglie dell’artista, ha messo insieme i numerosi libri illustrati da Marco, i cosiddetti “Fuori guida”.

È stata inoltre predisposta una cartella, realizzata dall’editore Ali&no, con numerosi disegni inclusi in quelle pubblicazioni. In occasione della Festa di Primavera, sono stati parecchi i visitatori che hanno inteso omaggiare la splendida produzione di Marco con all’attivo tanti libri su Perugia e i suoi personaggi.

L’Inviato Cittadino non può dimenticare le diverse avventure editoriali realizzate con l’amico Marco. Ne ricorda almeno una, “… e lascia sta i santi!”, l’unico e prezioso “breviario laico” della peruginità che facemmo per le edizioni Aguaplano di Raffaele Marciano. L’anno prossimo, in occasione del primo lustro dalla morte, Marco Vergoni verrà ricordato – si spera dalla città e non solo da amici e familiari – con adeguate iniziative che rendano omaggio alla sua genialità di grafico e alla sua dimensione di generosa umanità.