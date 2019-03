Gala Sport, puntata dedicata agli investimenti nel settore sportivo

L’Istituto per il credito sportivo e la società finanziaria umbra Gepafin hanno recentemente stipulato una convenzione, rivolta alle società che gestiscono attività sportive e culturali, per il rilascio di garanzie su mezzi propri e su fondi pubblici utili alla concessione di finanziamenti sia breve che a medio-lungo termine. Un accordo che mira a rilanciare gli investimenti nel settore sportivo e culturale. Questo sarà il principale tema che verrà affrontato nella nuova puntata di Gala Sport, l’approfondimento sportivo settimanale condotto da Francesco Mancini in onda martedì 5 marzo, alle 23.10, su Tef Channel (canale 12 del digitale terrestre e sull’831 di Sky).

Per l’occasione, nello studio allestito alla concessionaria Centralcar di Perugia interverranno Salvatore Santucci, presidente di Gepafin, e Domenica Ignozza, presidente del Coni Umbria. Saranno presenti anche l’opinionista Stefano Vinti, l’allenatore Paolo Flamini e il giornalista Angelo Pagano che approfondirà gli argomenti legati alla pallavolo.

Gala Sport andrà poi in replica mercoledì 6 marzo, alle 20.30, sul canale 112 dt e giovedì 7 febbraio, alle 23.10, sul canale 12 dt e 831 di Sky.