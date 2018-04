"Fuori i fiori", al centro commerciale Quasar sboccia la primavera: tre giorni di mostra mercato

A Corciano la Primavera porta con sé un nuovo appuntamento con i tipici villaggi tematici dei Quasar village. Da venerdì 6 a domenica 8 aprile, infatti, è tempo di ‘Fuori i fiori’, la mostra mercato di fiori e dintorni che torna per la quarta edizione al centro commerciale di Ellera. Saranno tre giorni ricchi di proposte per il mondo garden con spazi riservati anche ad artigianato locale ed enogastronomia e un programma che prevede, inoltre, dimostrazioni e attività gratuite per bambini. La mostra aprirà venerdì alle 16.30 e proseguirà fino alle 20 (sabato e domenica dalle 10 alle 20).



Ed eccolo in dettaglio: sabato e domenica dalle 9 alle 21 Mostra Bonsai in galleria, a cura di Umbria Bonsai; dalle 16 alle 19 ‘Ci vuole un seme’, laboratorio di botanica gratuito per bambini in collaborazione con il Joka village; dalle 16 alle 19 ‘Make up natura e colore’, sedute gratuite di trucco ‘fast’ per occhi e labbra al punto vendita Bottega Verde; sabato 7 dalle 17 alle 18.30, ‘I fiori di carta’, laboratorio dimostrativo sulla creazione di fiori di carta giganti; dalle 17.30 alle 19.30 ‘ Relax di Primavera con L’Erbolario’, massaggi aperti al pubblico con olii essenziali naturali e degustazione gratuita di infusi di frutta; domenica 8 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 ‘Raccolta Pro Agrilia onlus’, raccolta alimentare per il rifugio di cani di Ponte Pattoli; dalle 17 alle 18 ‘La sposa di fiori’, realizzazione di un abito da sposa con i fiori; dalle 18 alle 19 ‘Il tuo orto verticale’; chiuderà , dalle 18 alle 19.30 ‘La cura del bonsai’, workshop formativo e dimostrativo sulla cura e il mantenimento dei bonsai.