Una giornata per celebrare il 25 aprile: a Frigolandia torna la festa della Liberazione dei Frigoriferi Intelligenti

In occasione della Festa della Liberazione, mercoledì 25 aprile, torna, come ormai da tradizione nella Repubblica di Frigolandia alle porte di Giano dell’Umbria, la “Festa della Liberazione dei Frigoriferi Intelligenti”. Una giornata conviviale aperta a tutti, cittadini immaginari di Frigolandia vecchi e nuovi, collaboratori delle riviste Frigidaire e Il Nuovo Male (che nel centro di arte e cultura fondato nel 2006 hanno sede), studenti e contadini, visitatori e appassionati del Museo dell’Arte Maivista (ospitato proprio negli spazi della “Repubblica”). Una giornata tra musica, letture e “cose buone da mangiare”, quelle che ognuno vorrà portare o che verranno cucinate insieme: ad animare la Festa - che giunge quest’anno alla XVIII edizione - è infatti il motto “portatevi tutto, non aspettatevi nulla”. Celebrazione semplice e sincera del desiderio di libertà e di bellezza che è l’anima del progetto culturale di questa “Repubblica marinara di montagna” sorta nel cuore verde dell’Umbria.

“Naturalmente ci saranno cibi squisiti e genuini - sottolineano da Frigolandia - quelli che verranno dai nostri concittadini immaginari sparsi nelle terre d'Italia da nord a sud. Saranno preziosi e rari assaggi della straordinaria ricchezza culturale e culinaria della nostra gente, da Trento a Minturno, dalle Marche alla Calabria, da Genova all'eroica cittadina di Amatrice, così duramente provata dal terremoto eppure ancora meravigliosa nei suoi inimitabili sapori e nella sua ansia di resurrezione”. La partecipazione è come ogni anno del tutto libera, chi vuole potrà suonare, leggere testi ed esibire la propria arte sul palco del Teatro Naturale di Oklahoma nel Parco di Frigolandia tra querce, cipressi e tigli giganteschi. “Diciamolo insieme con forza – proseguono gli organizzatori - l'arte vera è comunque messaggera di pace. Al delirio di violenza che avvelena l'umanità rispondiamo il 25 aprile con il riso coraggioso e sfacciato della ribellione, che è liberazione e speranza”.