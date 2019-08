"Fratta dell'800", il ricco programma della manifestazione a Umbertide

Giovedì 29 agosto è iniziata ufficialmente l’edizione 2019 della “Fratta dell’800”, in programma in città fino a domenica 1° settembre.

Accompagnato dalla musica della Banda Città di Umbertide e da una schiera di garibaldini festanti capeggiati da Giuseppe Garibaldi, è partito quindi il corteo, che si è portato fino piazza Matteotti, dove è stato inaugurato il monumento all’Eroe dei Due Mondi.

Gli eventi della seconda giornata del 30 agosto della “Fratta dell'800” vedranno alle 17.30 al Museo Santa Croce il laboratorio artistico in costume per bambini “Artisti scapigliati”, mentre alle 18 si svolgerà “C'era una volta e... c'è ancora”, letture di fiabe classiche ad alta voce a cura dell'associazione Genitori Insieme Per... .

In piazza Matteotti alle 19 è in programma lo spettacolo di magia dello Stramagante Mr Dudi. A partire dalle 21 la compagnia dei Grifoni Rantolanti di Pordenone darà dimostrazione di duello ottocentesco, boxe, sciabola e spadino. Alle 23.30 andrà in scena “Incontro alla Luna”, spettacolo di danza aerea su tessuti del circo-teatro Bianconiglio. Infine, a mezzanotte, Les Danseuses di Sherazade si esibiranno ne “Lo spettacolo proibito della danza del ventre”.

In piazza del Mercato, alle 21.30 e alle 22, il Centro Studi Danza proporrà lo spettacolo “La bella addormentata” con coreografie di Maria Paola Fiorucci.

Al Teatro dei Riuniti, alle 21.30 e alle 22.30, si terrà lo spettacolo di arte animata “Falsi d'attore: Francesco Hayez”, a cura dell' Accademia dei Riuniti in collaborazione con il Campus “Da Vinci”.

Alle 22.30, a Santa Croce, nell'ambito di Notturni al Museo, si terrà il concerto “800 in coro” del Chorus Fractae Ebe Igi.

In piazza Matteotti, alle 22.30, è fissata la sfida a “Stroppa la corda”, seconda sfida del Torneo delle Locande organizzato dai Freghi dei Giochi.

Per tutta la serata la Balkan Marching Band, il circo-teatro Bianconiglio e lo Stramagante Mr Dudi effettueranno animazione per le vie del borgo.