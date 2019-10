Frantoi Aperti 2019, una lunga festa per l'olio extravergine d'oliva con tante tappe gustose

E' quasi tutto pronto per la XXII edizione di Frantoi Aperti in Umbria, la manifestazione incentrata sull’Olio Extravergine d’Oliva Dop Umbria che quest’anno si prolungherà dal 26 ottobre fino all’8 dicembre, coinvolgendo borghi e frantoi di tutta la regione.

L’evento dedicato alla qualità dell’olio extravergine di oliva umbro appena franto e ai tanti prodotti alimentari di eccellenza della Regione, proseguirà infatti nel fine settimana del 30 novembre/1° dicembre con "Frantoi Aperti a Foligno" per poi concludersi nei giorni del 6, 7 e 8 dicembre con la X edizione della Maratona dell’Olio, evento che avrà come cornice dodici borghi dell’area ternana con Avigliano Umbro nel ruolo di comune capofila.

L’edizione 2019 di Frantoi Aperti coinvolgerà città e paesi di tutta la regione, tra cui sei comuni inseriti nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia” (Arrone, Bevagna, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Spello, Trevi).

Nell’Umbria centrale saranno cinque i comuni coinvolti: Bevagna, che proporrà “Bevagna O’Live” (26 e 27 ottobre); Gualdo Cattaneo, con “Sapere di Pane, Sapore di Olio” (2 e 3 novembre); Castel Ritaldi, dove è in programma “Frantotipico” (9 e 10 novembre), Giano dell’Umbria, con la "Mangiaunta" (1,2,3 novembre) e “Le Vie dell’Olio - Festa della Frasca" il 23 e 24 novembre.

Nell’Umbria della fascia olivata saranno protagonisti cinque comuni: Assisi con “Unto” (dal 31 ottobre al 24 novembre); Campello sul Clitunno, che ha in calendario la “Festa dei Frantoi” (1, 2 e 3 novembre), Trevi con “Festivol” (1,2,3 novembre); Spello, dove si terrà “L'oro di Spello - 58^ Festa dell'olivo e Festa della bruschetta” (15,16,17 novembre), Foligno, che organizzerà “Frantoi Aperti a Foligno” (30 novembre-1° dicembre).



Nell’Umbria del lago i centri coinvolti saranno: Castiglione del Lago con “Pan'olio” (26 e 27 ottobre); Magione con “Olivagando” (16 e 17 novembre); Passignano sul Trasimeno, dove è in programma “Oliamo” (9 e 10 novembre); Tuoro sul Trasimeno con la “Festa dell’olio” (9 e 10 novembre).



Nel quadro di Frantoi Aperti 2019 è prevista infine il 27 ottobre la terza giornata nazionale della “Camminata tra gli olivi”, organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio (www.camminatatragliolivi.it) in sinergia con l’Associazione Strada dell’Olio Dop Umbria, e nelle giornate del 3 e 4 dicembre la presentazione ufficiale della nuova annata dell’Olio Extravergine d’Oliva Dop Umbria, alla presenza di operatori del settore, della stampa specializzata e di chef dell’Associazione Chic - Charming Italian Chef.

L’evento, patrocinato dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, è organizzato dalla Strada dell’Olio extravergine di oliva Dop Umbria con il sostegno di Regione Umbria è finanziato con il contributo PSR per l'Umbria 2014 – 2020 Misura 16.3.3 per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti il turismo rurale, progetto “Il Turismo lungo le Strade dell’Olio”.