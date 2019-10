Frantoi Aperti 2019, arrivano i "Brunch tour", alla scoperta di luoghi e sapori del territorio

Nell’ambito dell’evento Frantoi Aperti 2019 ogni sabato e domenica a partire da sabato 26 ottobre e fino all’8 dicembre, sarà possibile partecipare al Brunch Tour.

Si tratta di un brunch con musica in luoghi speciali dell’Umbria, che saranno un’occasione per degustare i prodotti del territorio in abbinamento all’olio Extravergine di Oliva appena franto e per scoprire luoghi unici dell’Umbria minore, grazie alle visite guidate proposte a termine del pranzo a cura delle guide turistiche dell’Associazione “Le Vie dell’Arte”.

Sabato 26 ottobre il Brunch Tour farà tappa a Panicale, in occasione di “Pan’Olio”, presso il Complesso La Querciolana, a 1 km dal centro storico di Panicale.

Domenica 27 ottobre sarà la volta di Bevagna, in occasione di “O-Live”, il brunch tour porterà a scoprire il Chiostro del Castello di Limigiano, un piccolo borgo che conserva ampi tratti della cinta muraria di epoca medioevale.

Il Brunch tour è stato organizzato seguendo un unico principio: la valorizzazione dei luoghi, dei cibi locali e dell’Olio extravergine di oliva. Il menù proposto è studiato, infatti, sia per esaltare il sapore e le caratteristiche dell’Olio extravergine di oliva, sia per far conoscere i prodotti locali di ogni borgo in cui il brunch viene proposto, ma soprattutto per educare i palati alle scelte, ai migliori abbinamenti tra dell’Olio extravergine di oliva e le altre pietanze.

I luoghi interessati dai Brunch, luoghi in genere non visitabili o ameni, saranno raggiungibili con la navetta gratuita che dal centro storico visita i frantoi Aperti oppure a piedi attraverso un’escursione ad anello tra gli ulivi guidata e a partecipazione gratuita a cura dell'Associazione L'Olivo e la Ginestra (La partecipazione alla passeggiata è gratuita, per info e prenotazione tel. 338 2672496). In occasione dei Brunch sarà possibile partecipare inoltre a degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva curate da esperti assaggiatori, grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Promocamera della CCIA di Perugia.