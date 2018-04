A Città di Castello l'incontro con l'autore Francesco Gaggia e il suo fumetto Stiletto Heels

Una presentazione che diventa un'intervista/interrogatorio in puro stile noir. Non sarà certo un tradizionale “incontro con l'autore” l'appuntamento di domenica 8 aprile, alle 10.30 all'Oratorio degli Angeli - ridotto del Teatro degli Illuminati di Città di Castello, con Francesco Gaggia e il suo fumetto Stiletto Heels, terzo volume della saga di Dog Kane, un detective privato che opera negli anni Cinquanta in un ambiente popolato da cani e papere umanizzati.

Inserito nell'ambito di CaLibro 2018 - il Festival della Letteratura di Città di Castello - e promosso in collaborazione con Umbrialibri, che ogni anno propone nel programma del Festival tifernate un'incursione originale e significativa nel variegato mondo dell'editoria umbra, l'appuntamento di domenica vedrà anche la partecipazione di Claudio Ferracci e Daniele Giovagnoni e calerà i partecipanti in un'atmosfera degna della migliore tradizione hard boiled.Sulla scena, allestita con una scrivania, un paravento e degli oggetti che simulano un ufficio di un’agenzia investigativa degli anni Cinquanta, avverrà un'intervista/interrogatorio all’editore Francesco Gaggia sulla sua ultima pubblicazione. I due inquisitori, apparentemente due agenti di qualche organizzazione governativa, chiederanno chiarimenti sulla provenienza del materiale d’archivio e sulle fonti di ispirazione su cui è basata la storia. L’interrogatorio sarà intercalato da due trailer cinematografici realizzati con scene tratte da Stiletto Heels e Tacchi a Spillo, il precedente fumetto di Gaggia. L'incontro proseguirà con qualche cenno storico sul fumetto poliziesco e noir, e si concluderà con una breve presentazione dei “fratelli maggiori” di Dog Kane (gli investigatori del fumetto italiano) a cura di Claudio Ferracci, fondatore e direttore della Biblioteca delle Nuvole di Perugia, l’unica biblioteca comunale di fumetti del centro sud d'Italia.

Architetto e insegnante di Disegno e Storia dell’Arte, con lo pseudonimo di Kuiry Francesco Gaggia si occupa di fumetti, grafica e illustrazione. Nel 1991 ha partecipato con Claudio Ferracci alla realizzazione di FLIT Comics, rivista di fumetti e critica, dove ha pubblicato per la prima volta proprio Dog Kane. Stiletto Heels, pubblicato in marzo, segue gli altri volume dedicati al detective privato Kane L'arco della notte (2014), Storie dall'Archivio (2015) e Tacchi a Spillo (2016).