Francesca Valtorta protagonista di “Sacrificio d’amore”. Anteprima nazionale a Perugia

Francesca Valtorta: da madrina del Love Film Festival a protagonista di “Sacrificio d’amore”. Un disinvolto passaggio per una giovane attrice che unisce garbata seduzione e matura professionalità. Intendiamoci: non una di quelle “bellone” che si mostrano e basta, ma una ragazza colta e capace di mettersi in gioco con disinvoltura.

L’occasione perugina di Francesca ruota intorno al ruolo da protagonista, ricoperto in una produzione Mediaset che si è dipanata per oltre sei mesi, con una sessantina di attori. La vicenda è di quelle che vedono dominare il sentimento su ogni altro valore. E la protagonista è combattuta fra l’amore verso il coniuge, borghese e formalista, e la passione per un cavatore di Carrara, povero e sfortunato. Ma che, alla fine, sarà destinatario di un sentimento esclusivo.

A fare da testimonial al serial, a Perugia in anteprima nazionale, due colleghi: Luca Bastianello e Giorgio Lupano, attori di vaglia. Luca non è nuovo al milieu teatrale, amico di Massimo Popolizio, racconta: “Durante questi sei mesi, oltre al lavoro, ho conosciuto grandi cambiamenti: mi sono sposato e ho avuto un figlio”. Vita, altro che fiction. Giorgio, impegnato in teatro con “Victor Victoria”, potrebbe essere al Morlacchi nella prossima stagione e alla cena di Capodanno che lo Stabile organizza ormai da qualche anno. Entrambi i colleghi hanno parole di elogio per Francesca che definiscono splendida professionista, amica leale, persona di generosa umanità.

L’onorevole Adriana Galgano, che è stata la prima e persuasa sostenitrice del festival di Corvi, confessa di non aver ancora trovato il vero amore. E dire che Valtorta, nel personaggio di Silvia, ne ha trovati almeno due. Ma Francesca, come persona, tiene alla privacy e non è disposta al gossip, tanto che dichiara: “Sono fidanzata da otto anni con una persona splendida”. Ma non dice di più: segreti d’amore.