Fra’ Alessandro, la Voce di Assisi, uscirà con un nuovo disco

Fra’ Alessandro Brustenghi, la Voce di Assisi, uscirà a breve con uno strepitoso ciddì. Accompagnatori di lusso (Magrini, Fanini e Girotto) e ambientazione live jazz. Ne anticipiamo le coordinate.

Si chiamerà “Il Paese del sole” e costituirà un viaggio attraverso la storia della canzone italiana dei primi del Novecento.

Non mancherà, ovviamente, una speciale attenzione rivolta alla città di Napoli, anche per restare in sintonia col titolo che richiama un famoso brano musicale del 1925, scritto da Vincenzo D'Annibale e Libero Bovio, tra le massime espressioni dei tempi d’oro della canzone napoletana.

Ci sarà anche un brano scritto dallo stesso Alessandro (che si cimenta come autore per la prima volta).

Superfluo sottolineare che è stato incluso – e non poteva non esserci – un brano di carattere sacro.

“C’è anche un pezzo – dice frate Alessandro – tutto da scoprire, per chi avrà pazienza e attenzione”. Per ora, restiamo in fiduciosa attesa.

Una parola sugli accompagnamenti che saranno in stile jazz con un ambientazione live.

Con Alessandro Brustenghi, due grandi artisti umbri: Manuel Magrini al pianoforte e Fabrizio Fanini alla chitarra. Oltre a una guest star d'eccezione: Javier Girotto al sax soprano.

Il ciddì è integrato da tre videoclip, con tempi rapidi di realizzazione, dato che story board e ambientazione sono stati scelti con accuratezza, unita a senso pratico.

I proventi saranno destinati alle missioni francescane all'estero. Come era giusto aspettarsi.