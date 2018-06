Fuochi accesi e tante prelibatezze al Food Truck Festival di Assisi: tutto il programma

Sono ufficialmente accesi i motori e le cucine dei coloratissimi camioncini che presenteranno le proprie prelibatezze di strada alla quarta edizione dell'Assisi Food Truck festival and Village. Oggi, venerdì 1 giugno, dalle ore 12.00 alle ore 1.00 cucine operative ed ingresso gratuito al villaggio. In serata, alle ore 22.00, LIVE "Il Signor Distruggere" guiderà tutti in una tragicomica esplorazione dell'estremismo materno da social network. Pre & aftershow: Fabio Dedà (Dj Set).

Domani, sabato 2 giugno, dalle ore 12.00 alle ore 1.00 cucine operative ed ingresso gratuito. In serata, alle ore 22.00, LIVE in concerto "Distilleria a Vapore". In programma musica Folk/Rock: Federico Catani, voce e chitarra acustica, Claudio Cauzillo, basso e chitarra acustica, ukulele, charango, cori, Graziano Giannese, chitarra elettrica e cori, Marco Seracini alle tastiere e ai cori, Giuseppe Tarsia, djembe, percussioni, tamburi a cornice, Giacomo Ciarini alla batteria. Pre & aftershow: Armando Bross (Dj Set).

Oltre ai tanti posti a sedere, anche la possibilità di parcheggiare gratuitamente al parcheggio Saba poco distante. Fin dal primo giorno sarà possibile votare il proprio Food Truck preferito che trionferà nella quarta edizione del Food Truck Awards: attraverso dei coupon distribuiti con le consumazioni al bar e raccolti poi in appositi contenitori, tutti potranno esprimere la propria preferenza. Nel villaggio, il mercatino Perugia City Vintage e il Polo Nerd per uno spazio tutto dedicato ai giochi da tavola.