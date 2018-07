Torna Fontignano a tavola 2018: ecco tutto il programma

Dal 20 al 29 luglio torna, con il Patrocinio del Comune di Perugia, Fontignano a Tavola! Una delle feste popolari più famose e rinomate del Perugino.



Fontignano a Tavola è...

CUCINA: Caratterizzato da sempre per il servizio su piatti in ceramica, bicchieri in vetro e posate in acciaio il nostro menù vi farà rivivere gli antichi sapori della tradizione locale: dalla 'mbrecciata fontignanese, prelibata zuppa di legumi tipica del luogo, agli umbricelli fatti ancora a mano al sugo d'oca e ancora le pappardelle alla lepre, oca e agnello arrosto, cotolette di agnello fritte e le impareggiabili cipolle fritte! Un menù che rende dolce ogni momento con i tradizionali dolci del posto: il "Torcolo di Fontignano" la "Zuppa Inglese", il "Pandolce delle Fonti", il "Torcolo del Perugino" e "Primavera a Perugia"! Tutto ovviamente accompagnato dagli ottimi vini locali delle dolci e sinuose colline umbre.



SERATE DANZANTI: Tutte le sere serate danzanti nella pista all'interno dell'Area Verde, con le migliori orchestre spettacolo del panorama locale.



ROCK'N'BIRRA PUB: Ad animare il dopo cena del pubblico più giovane lo staff del Rock'nBirra pub, rinnovato nello stile e nella location, vi intratterrà con musica dal vivo, djset, cocktails, birre alla spina e tanto altro!



DAFNI GUSTOTECA: L'accostamento di un ottimo vino in una delle location più suggestive del paese fa invece della Dafni Gustoteca un posto magico dove poter cedere ai propri peccati di gola.



QUALITA': Fontignano a Tavola ha ottenuto dal Comune di Perugia per il terzo anno consecutivo il Marchio di Festa Popolare Etica di Qualità: pregevole riconoscimento degli sforzi con i quali ogni giorno i volontari cercano di migliorare il servizio offerto.



LA FORZINA DEL PERUGINO: Continua il progetto con il quale Fontignano vuole premiare i migliori chef del panorama della cucina locale. Per la terza edizione dell'evento è stato scelto il Campione nazionale italiano di Pasticceria Seniores 2016, nonché 1° classificato Coppa del Mondo di Pasticceria: ANDREA RESTUCCIA!



ARTE: Nel paese che conserva ancora oggi le spoglie e le ultime opere di Pietro Vannucci, il Perugino, non può di certo mancare l'attenzione all'arte... Continua infatti la collaborazione tra la Pro Loco e l'ABA - Accademia di Belle Arti di Perugia, con la quale anche quest'anno verrà organizzato il 22 luglio alle ore 19,00 "Fontignano invita a Tavola il disegno", suggestivo evento artistico che vedrà coinvolti molti studenti dell'Accademia.



Anche questa quindi un'edizione tutta da scoprire...



Programma completo su: https://goo.gl/AGLVL2



Info: www.fontignano.it

info@fontignano.it

