Fondazione Lungarotti: viaggio alla scoperta degli oggetti piccoli del vino e dell'olio aperto a tutte le famiglie. Tutti i dettagli

Sarà un viaggio nel tempo alla scoperta degli oggetti piccoli ma essenziali che hanno caratterizzato nei secoli il mondo del vino e dell’olio, quello proposto dalla Fondazione Lungarotti per la Giornata nazionale delle famiglie al museo (F@mu), in calendario domenica 14 ottobre.

‘Piccolo ma prezioso’ è infatti il tema per l’edizione 2018 della giornata che si svolgerà su tutto il territorio nazionale e che a Torgiano coinvolgerà il Museo del Vino (MUVIT) e il Museo dell’Olivo e dell’Olio (MOO).

In programma una visita guidata (ore 15.00) per conoscere tutti quei piccoli manufatti indispensabili per il loro legame culturale con i due prodotti simbolo della civiltà mediterranea, dalle choes miniaturistiche del V secolo a.C. ai dadi di epoca romana, fino ai giochi portatili dei viaggiatori del Grand Tour e alle lucerne a olio greche e romane. E per i visitatori più giovani spazio anche al divertimento e alla fantasia con un laboratorio didattico tra colori, accessori e decorazioni. La giornata si concluderà con la merenda all’Osteria del Museo e per i più grandi anche un brindisi con i vini delle Cantine Lungarotti.