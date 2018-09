Week Hand, benvenuti su un altro pianeta: 50 artigiani "spaziali" e due giorni di meraviglie

L’Associazione Make con il patrocinio del Comune di Foligno ha presentato la quarta edizione di Week Hand il Festival del Fatto a mano, che come ogni anno si conferma un evento contenitore di idee, talenti, creazioni, sperimentazioni dedicate all' handmade e all'artigianato di qualità che andrà in scena a Palazzo Trinci a Foligno il 22 e il 23 settembre 2018.

Ma cos'è Week Hand? Una grande piazza creativa, fertile e vivace, che vuol dare al grande pubblico la possibilità di partecipare alla nuova cultura dell’artigianato, a modelli manifatturieri più sensibili, a stili di vita più consapevoli e a comportamenti di consumo più sostenibili.

L'Associazione Make con il patrocinio del Comune di Foligno per il quarto anno consecutivo, organizza il Festival con l’obiettivo di dar vita in Umbria a un grande evento di riferimento per makers e artigiani da tutta Italia.

Artigiani spaziali. Saranno oltre 50 gli artigiani che parteciperanno a Week Hand. Scelti dopo un’accurata selezione i creativi porteranno a Foligno illustrazioni, ceramiche, scarpe e borse, gioielli, saponi e molto altro. Il festival anche quest’anno ha operato una selezione in base alla rarità, alla qualità e all’originalità delle tecniche artigianali, il talento, l’estro e la creatività di artigiani, makers e designer indipendenti per portarli in Umbria facendo di Foligno “la capitale dell’handmade” per due giorni.