Foligno, tre giorni di shopping con "Piazza Europa": 120 espositori da tutto il mondo

Per 3 giorni il centro storico di Foligno, come già accaduto nel 2012, ospiterà oltre 120 operatori provenienti, oltre che dall’Italia, da 30 paesi, non solo dell’Europa ma anche dell’America e dell’Asia, che offriranno prodotti artigianali e cibi tipici.

Percorrendo Via Oberdan, Via Umberto Primo e Piazza della Repubblica sarà possibile insomma fare un viaggio alla scoperta di colori, sapori, e profumi dell’Europa e del mondo. L’8-9-10 marzo, in Umbria dopo 7 anni, torna “Piazza Europa – Il mercato europeo del commercio ambulante”.



“Siamo molto soddisfatti di aver riportato il Mercato Europeo del commercio ambulante nella nostra regione – sottolinea il presidente di Fiva Umbria Mauro Fortini – perché è un evento unico, con una offerta selezionata e originale, sia nel settore food che non food, e siamo certi che sarà una grande occasione per tutti gli umbri che amano i colori e i sapori dei mercati”.



Aldo Amoni, presidente di Confcommercio Mandamento Foligno, ha parole di ringraziamento per l’amministrazione comunale, in particolare per l’assessore al commercio e tutti gli uffici competenti, che stanno alacremente collaborando alla buona riuscita della manifestazione.

“La vocazione commerciale di Foligno si sposa perfettamente - evidenzia Amoni – con Piazza Europa, e il centro storico sarà ancora una volta cornice ideale per un evento che siamo certi richiamerà non solo i folignati ma gente da tutta l’Umbria.

Per la nostra città è un ulteriore evento che moltiplica la capacità attrattiva e di socializzazione. E’ inoltre un appuntamento che punta sulla qualità e l’originalità, e anche per questo abbiamo voluto riproporlo a Foligno”.