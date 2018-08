Foligno, via al concorso fotografico dei Pescatori del Topino: come partecipare

“Sport for All | Play for Life”, il progetto promosso dai Pescatori del Topino ha messo a sistema diversi appuntamenti organizzati a favore della comunità locale folignate e umbra.

#TopinoUnFiumeUnaSocietà è il concorso fotografico, ideato dall’associazione sportiva folignate, che permette a tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non, di raccontare il territorio regionale umbro dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e di evidenziarne la ricchezza faunistica, attraverso il linguaggio iconografico.

Ai partecipanti è richiesto di inviare tre foto rappresentative inerenti il tema del concorso. Per aderire basta accedere alla sezione dedicata del sito, compilare i form allegati ed inviare tutto via mail. Al termine del concorso una giuria di esperti selezionerà i tre scatti migliori.

L’iscrizione è gratuita ed è aperta fino al 31 agosto. Il concorso è stato intitolato in onore di Maurizio Ciocconi, noto fotografo folignate deceduto lo scorso 14 febbraio 2017, il cui obiettivo della macchina era spesso rivolto alla natura, ai paesaggi ed ai corsi d’acqua. Ad ottobre gli scatti saranno oggetto di una mostra presso il Ristorante Cucinaa di Foligno. Le premiazioni avverranno a dicembre in occasione della festa conclusiva del decennale dell’associazione; interregionale la giuria che selezionerà i vincitori, Vanessa Raiola folignate, Tiziana Petrelli di Pesaro e Romano Barluzzi di Arezzo, professionisti ed amatoriali del settore.

L'evento rientra in un contesto di più manifestazioni in programma nel progetto sportivo "Sport for All | Play for Life". Sei gli eventi in programma assieme al concorso di disegno, alla manifestazione di pesca per bambini e diversamente abili, al contest di cucina, alla gara di pesca sul fiume per amatoriali e a quella per agonisti in un lago. Tutti i partecipanti del concorso saranno omaggiati di un simpatico e divertente presente: un fumetto intitolato “La Notte degli Oggetti Desiderabili”. Creato ed ideato appositamente per il progetto, nel quale si racconta una storia dai valori etici e morali di questo sport.