Foligno: il Festival di musica elettronica Dancity annuncia la line-up della sua dodicesima edizione

La dodicesima edizione del Dancity Festival, festival internazionale di cultura e musica elettronica, si svolgerà a Foligno, in Umbria, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto 2018, in alcuni dei più suggestivi luoghi della città dal prezioso valore storico-artistico e presso gli spazi indoor e outdoor del club Serendipity.

La dimensione umana del Festival, che prende forma in location storiche e immerse nella natura del cuore verde d’Italia, esprime l’essenza di Dancity: un festival che si basa sulla ricerca e la qualità nella proposta artistico-culturale e che diventa occasione di scambio e di crescita per un pubblico diversificato. Durante i tre giorni di fine agosto, dal pomeriggio fino alla sera, si susseguiranno esibizioni di artisti internazionali tra produzioni proprie,concerti, live & DJ set, performance audio-video, mostre, installazioni.

La sperimentazione in diversi ambiti creativi, caratteristica principale di Dancity, si snoderà anche attraverso collaborazioni con interessanti e compatibili realtà culturali nazionali ed internazionali, che promuovono lo scambio e il confronto fra i diversi mondi culturali, dando vita a nuovi linguaggi nel campo performativo e delle arti digitali. In particolare proseguirà quella con la Red Bull Music, collaborazione che quest’anno celebra i 10 anni attraverso la presentazione degli artisti che si esibiranno in prima serata presso Palazzo Trinci il venerdì ed il sabato, oltre ad altre iniziative specifiche.

L’Associazione Culturale Dancity che organizza il Festival porterà avanti anche per questa edizione il progetto Welcome to Dancity, patrocinato dallaRegione Umbria e volto a valorizzare il territorio mediante la promozione di pacchetti con le migliori strutture ricettive della zona. Una posizione strategica quella di Foligno, dunque, che attrae pubblico e addetti ai lavori da tutta Italia e dall’estero, affascinati da un evento che abbina l’esclusività della proposta ad un viaggio verso la scoperta di mete sconosciute e meno tradizionali.

LA LINE-UP: l’attenzione di Dancity si pone come sempre su grandi artisti che hanno lasciato un segno nella storia della musica elettronica accanto a nomi meno conosciuti ma senz’altro tra i più interessanti e freschi del momento.

Tra gli headliner del Festival i Tangerine Dream, la storica band nata negli anni 70 che si esibirà al Festival coma unica data italiana del tour. Considerati tra i massimi esponenti del krautock, hanno influenzato generazioni di musicisti e lasciato un’impronta indelebile nelle musica elettronica, dalla psichedelia alla musica cosmica, dall’ambient alla new age. Si esibiranno venerdì 24 agosto nella splendida cornice del Cortile di Palazzo Trinci, venue che ospiterà un’altra figura storica, Suzanne Ciani. Pioniera della musica elettronica, durante la sua carriera pluri-trentennale ha collezionato 5 nomination ai Grammy Award, diversi album in studio, numerose colonne sonore, musiche per pubblicità e videogiochi ed è ritenuta una delle più creative compositrici a livello mondiale: al Festival proporrà un concerto in quadrifonia. Un altro importante live del venerdì sarà quello frutto della collaborazione di un altro grande artista, il musicista e produttore Burnt Friedman, insieme con l’iraniano Mohammad Reza Mortazavi, progetto di cui è uscito recentemente l’EP “Yek”. A completare la prima giornata della dodicesima edizione del Festival Simo Cell, DJ e produttore francese trapiantato di suono a Londra.

Nel secondo giorno del Festival spicca il live tra Moritz von Oswald, che torna a Dancity dopo nove anni, insieme al cantante reggae Tikiman. Il loro progetto sarà anticipato dal live di Wolf Müller & Niklas Wandt e dal DJ set di Bufiman. La seconda parte del sabato si svolgerà al Serendipity con tre stage, ognuno caratterizzato da un proprio sound: in Play Room Chevel, Amelie Lens e Special Request, in Rec Room Skatebård e Black Merlin, nello spazio esterno del Mesa Verde Fantastic Twins e Deena Abdelwahed.

La domenica del Festival, che anche quest’anno sarà ospitata in uno degli splendidi scorci naturali del territorio, vedrà il debutto dei Nu Guinea con una band composta da 8 elementi, progetto con il quale presenteranno il loro ultimo e apprezzatissimo lavoro “Nuova Napoli”. Rimanendo in tema partenopeo ci sarà il live di Mystic Jungle, mentre da Milano il duo The Barking Dogs. A chiudere l’ultimo giorno del Festival il sound ipnotico e potente di Vladimir Ivkovic.

Il suono di Dancity sarà rappresentato inoltre dai resident Juan Pedro, Giesse, Franco B e Marco Ragni che si esibiranno durante i tre giorni.