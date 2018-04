Si alza il sipario sul Festival dei cibi e dei vini del mondo: street food, degustazioni e un super attore tra gli ospiti

Taglio del nastro giovedì tre maggio alle 17 per Cibi del Mondo e Vini del Mondo, gli eventi enogastronomici e culturali, che si svolgeranno nel centro storico di Foligno sino a domenica sei maggio. La manifestazione ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, l’autorevole Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari.

Vini del Mondo sarà ospitato nella suggestiva location di Palazzo Trinci con una speciale area degustazione: sarà possibile degustare oltre cento etichette internazionali, dai grandi francesi alle eccellenze europee, con produzioni speciali dagli Usa, dall’America Latina, dell’Australia e persino dall’Africa. Ospite d’onore sarà l’azienda Berlucchi, eccellenza italiana leader mondiale nella produzione di Franciacorta Docg; altro partner di caratura internazionale sarà la San Pellegrino, non a caso considerata lo ‘champagne delle acque minerali’. Gli allestimenti saranno a cura di Emu, ditta umbra considerata al top del settore nel mondo. L’evento si avvale della collaborazione e del supporto dell’Assosommelier.

Altra novità sarà l’esclusiva degustazione, in calendario per sabato 5 maggio alle 17.30 presso la Sala Fittaioli nella corte di Palazzo Comunale: Bila Haut Blanc 2016 Chapoutier; Bila Haut Rouge 2016 Chapoutier; Crozes Hermitage Rouge ‘Les Meysonniers’ 2016 Chapoutier; Crozes Hermitage Les Varonniers 2013 Chapoutier.La degustazione, trenta posti disponibili, sarà guidata direttamente dall’ambasciatore della maison e da sommelier dell’Assosommelier, per un importo di 30 euro. Info e prenotazioni direttamente al sito www.cibidelmondo.it

Altro fiore all’occhiello, per Cibi del Mondo sarà la presenza straordinaria dell’attore Paolo Sassanelli, protagonista dello show cooking di domenica 6 maggio. Paolo Sassanelli è stato tra i protagonisti della fiction ‘Un medico in famiglia’, ‘L’ispettore Coliandro’ ed altre produzioni televisive, Nastro d’argento come miglior attore non protagonista per il film ‘Song’e Napule’.

Grandi novità anche sul fronte delle proposte gastronomiche di Cibi del Mondo, che oltre a confermare le eccellenze delle scorse edizioni, proporrà nuove pietanze ospitando Paesi che non avevano mai partecipato prima.

“Vini del Mondo è una formula unica in Umbria ed a livello nazionale – sottolinea l’organizzatrice Cristiana Mariani – l’abbinamento con Cibi del Mondo, ormai alla quarta edizione, consentirà a Foligno di avere due eventi, negli stessi giorni, improntati alla massima qualità, e con una grande capacità attrattiva. Stiamo registrando un interesse ed un’attenzione davvero gratificante. E ci saranno ancora molte sorprese”.