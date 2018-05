L'Altra Mente Festival a Foligno: arte, incontri e spettacoli contro la paura della malattia mentale

Si terrà dal 24 al 27 maggio 2018, in diversi luoghi storici del centro di Foligno, la seconda edizione del Festival L’Altra Mente, l’evento dedicato al disagio mentale promosso dall’Associazione Liberi di Essere in collaborazione con La Società dello Spettacolo che ne cura la direzione artistica, due realtà attive da anni sul territorio umbro per promuovere la potenzialità riabilitativa dell’arte, e realizzato con il sostegno di Regione Umbria, Comune Foligno, Usl Umbria 2, Seriana 2000, con il patrocinio di Rai e la media partnership di TGR.

Tra dialoghi, spettacoli teatrali e musicali, laboratori, presentazioni di libri, incontri con le scuole, attività artistiche, cinema e fotografia, il Festival ospiterà un ricco programma articolato in diverse sezioni con appuntamenti dedicati al concetto di altra mente, non come deficit sociale da emarginare o di cui farsi carico, ma come valida risorsa che, se compresa e orientata positivamente, può offrire un importante contributo alla collettività, attraverso proposte originali e riflessioni che tendono al cambiamento e all’evoluzione.

Una vera e propria sfida sociale e culturale che vuole incoraggiare la solidarietà, l’accoglienza, il riconoscimento della diversità -fisica, psicologica, sociale- e la libera espressione per superare pregiudizi o atteggiamenti pietistici.

Numerosi gli ospiti provenienti da diversi ambiti artistici e culturali che affronteranno le molteplici sfumature del disagio mentale e del suo impatto sulla collettività.