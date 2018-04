Alla scoperta dei nostri gioielli: esplorazione urbana di Foligno con L'Olivo e la Ginestra

Foligno, antica Fulginia: una trama unica e irripetibile. Stavolta si esplora la città. Sabato 14 aprile – dicono quelli dell’Associazione cultural naturalistica L’Olivo e la ginestra – ci si vede al parcheggio di via Aldo Capitini davanti alla sede INAIL (per arrivarci, per chi viene da fuori città, conviene uscire a Foligno Est, prendere le indicazioni Centro e poi INAIL).

Con Omar, tra l’autunno e l’inverno, i soci e gli amici hanno attraversato in lungo e in largo “lu Centro de lu munnu”, costeggiando il Topino, fossi e canali. Incuranti di ogni tempo: sotto la pioggia, in mezzo alla nebbia, spinti dalla tramontana. Ne è venuta una trama originale: quella della città vista da Omar.

Ancora, sabato prossimo, sulla pelle di Foligno, tra gli splendori e le ombre in cerca di orizzonti, oltre lo scontato e il luogo comune. Esplorare la città tra vicoli e palazzi, chiese ed archi, lungo il fiume e tra gli alberi, nei parchi e nei parcheggi, in cerca dei limiti. Per scoprire insieme dove comincia e dove finisce la città.

La camminata di dipana per 10 chilometri in pianura, per la durata di circa 3 ore. Peccato perderla.