Morgan in concerto a Foligno: la dedica su Instagram è tutta da cantare

Una foto con dedica all'indomani del concerto di Foligno. Una strofa dedicata alla serata all'auditorium San Domenico dove Morgan si è esibito con gi White Dukes per celebrare i 73 anni dalla nascita di David Bowie, riproponendo i brani del "duca bianco".

Una strofa, in particolare, che rifà il verso alla canzone proposta a Sanremo in coppia con Bugo, diventata un caso dopo l'eliminazione dei due artisti in seguito all'abbandono del palco da parte di quest'ultimo. Abbandono, come noto, dovuto al cambio "in corsa" di una strofa proprio da parte di Morgan che aveva così recriminato alcuni presunti torti subiti dal collega e dal suo entourage, innescando una polemica ancora non sopita.