Foligno, Ilaria Graziano & Francesco Forni in concerto a Formato Ridotto Live

FOLIGNO // Dalle 20.45

Domenica 25 Marzo dalle ore 20.45 vi aspettiamo a Foligno per il nuovo appuntamento con Formato Ridotto Live, il format umbro itinerante che ospita i protagonisti della musica indipendente in location sorprendenti.



PROGRAMMA

Per #FRL38 - l'evento di marzo - un programma pieno di sorprese. Il concerto dello strepitoso duo Ilaria Graziano & Francesco Forni e la performance di danza a cura di DAM - Dance Art Movement in due bellissime location, una di fronte all'altra: Caffè Moda Rinaldi e Paris Magazine, a Foligno in via Rinaldi.

In più per tutti i partecipanti Open Bar (Vino Di Filippo e Birra San Biagio), pop corn e golosissimi tiramisù preparati da Tiramisùsy.

TUTTO incluso nel biglietto di €15!



POSTI LIMITATI

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata online (qui http://bit.ly/PrenotaFRL38) o con sms/whatsapp al 329 181 3629



INFO & CONTATTI

Sito | www.argillaeventi.it/formato-ridotto-live-concerto-foligno

Tel | 329 181 3629 - 347 730 4610

Email | info@argillaeventi.it

Pagina Facebook | www.facebook.com/FormatoRidottoLive