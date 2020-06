A Foligno partono le attività ludico ricreative per bambini e ragazzi in convenzione con il Comune

Tornano le attività ludico ricreative per i bamini di Foligno. A partire dal 22 giugno e fino al 30 agosto, il Comune di Foligno, in collaborazione con la Cooperativa sociale “La Locomotiva”, avvierà infatti una serie di laboratori ricreativi, culturali, sportivi, per rispondere alle esigenze di socializzazione dei bambini e/o degli adolescenti oltre i confini della dimensione domestica e alla richiesta di conciliazione dei tempi di cura e lavoro da parte dei genitori.

Il progetto, finanziato da Agenda Urbana POR FSE Umbria 2014-2020, prevede nello specifico la realizzazione di laboratori gratuiti organizzati su moduli quindicinali per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per due fasce d’età: 6-11 anni e 12-17 anni.

Le proposte tematiche sono l’escursionismo, il trekking urbano, la narrativa, il teatro, lo sport.

Alla domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta su modulo, scaricabile dal sito del Comune di Foligno, andranno allegati:

documento di identità;

documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda di iscrizione;

scheda con i dati del minore (beneficiario del servizio) e firmata dal genitore e/o tutore.

Le richieste dovranno essere inviate tramite pec: comune.foligno@postacert.umbria.it, attraverso email: michela.diotallevi@comune.foligno.pg.it

Per informazioni: 0742/346021 - 338/1728856

Nel caso di domande superiori alla ricettività, la priorità sarà data secondo il seguente ordine:

il maggior grado di impegno di attività di lavoro da parte dei genitori del bambino e/o adolescente;

famiglie numerose con tre o più minori, qualora almeno un genitore sia impegnato in attività lavorativa;

la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino e/o adolescente.

Per lo svolgimento delle attività dei laboratori sono stati individuati una pluralità di spazi: due locali di proprietà comunale già assegnati all’area diritti di cittadinanza, in via Contrastanga; locali Auditorium Santa Caterina, siti in via Santa Caterina- Parco dei Canapè.