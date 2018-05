Floriana La Rocca, dal Film di Carmine Lautieri al set fotografico per un libro sulla danza di Enzo Cordasco

Floriana La Rocca (artista pugliese, perugina d’adozione e di persuasa elezione) ha appena concluso le riprese del film "Andate in Pace", Short production di Carmine Lautieri. Il regista, sicura promessa delle giovani generazioni in ascesa, rappresenta una cospicua fetta del Cinema italiano che verrà, in quanto talentuoso 21enne, laureato alla RUFA, Accademia del Cinema fra le più accreditate.

"Andate in Pace" concorrerà a Premi di livello internazionale. L’opera è stata supportata da una troupe di giovanissimi tecnici, motivati e competenti. Floriana La Rocca dichiara: “Ho avuto un ruolo da protagonista, interpretando una delle tre signore anziane del paese che, nel plot del film, organizza il furto della statua di San Girolamo”.

Aggiunge: “Si tratta di un lavoro dinamico che coniuga egregiamente le chiavi del sociale e del grottesco, principale caratteristica della Commedia all'Italiana degli anni d'oro”.

Quali gli altri interpreti?

“Con me, gli attori Pino Calabrese, Lucio Zagaria, Claudio Boschi”.

Il film è stato girato in Campania, in zona Foresta del paese Tora e Piccilli (quello delle Ciampate del Diavolo), dal 26 al 30 aprile 2018.

Ma non basta. Appena terminate le riprese, Floriana si è precipitata su uno shooting set, per scatti nelle vesti di Loie Fuller, pioniera della danza moderna, da inserire nel libro di Enzo Cordasco in prossima uscita.

Un dinamismo che rappresenta perfettamente la poliedricità di questa nostra artista.