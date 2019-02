“Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale”, la presentazione a Perugia

Un libro che ripercorre e analizza la formazione intellettuale di Papa Francesco, tradotto in portoghese, spagnolo, polacco e inglese, scritto da Massimo Borghesi, professore di Filosofia Morale del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. La presentazione del volume “Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale”, edito da Jaca Book, si terrà a Perugia Mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 16 nell’aula tesi di Palazzo Florenzi.

Introduce e modera il professor Massimiliano Marianelli, delegato del Rettore per la Didattica. Ospiti d’eccezione il Magnifico Rettore Franco Moriconi, sua eccellenza il Cardinale Gualtiero Bassetti e la professoressa Claudia Mazzeschi, Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, a cui afferisce il professor Borghesi e che ha promosso e sostenuto la presentazione del volume a Perugia.

Seguiranno gli interventi della professoressa Cristina Papa (Antropologia culturale, Dipartimento Filosofia Scienze Sociali, Umane e della Formazione), del professor Marco Moschini (Filosofia Teoretica, Dipartimento Filosofia Scienze Sociali, Umane e della Formazione) e del professor Luca Alici (Filosofia politica, Dipartimento Filosofia Scienze Sociali, Umane e della Formazione). Alla presentazione sarà presente anche l’autore del libro, il professor Massimo Borghesi.

IL LIBRO - La formazione intellettuale di Jorge Mario Bergoglio, qui analizzata e ripercorsa per la prima volta, consente di comprendere lo sguardo complesso e poliedrico che guida l'attuale Pontificato. Formatosi alla scuola dei gesuiti, di quelli francesi in particolare, Bergoglio ha assimilato il messaggio di sant'Ignazio attraverso la lettura, «dialettica e mistica» a un tempo, di uno dei più acuti filosofi del XX secolo: Gaston Fessard. Da qui sorge l'idea del cattolicesimo come 'coincidentia oppositorum' che lo porta all'incontro con l'antropologia polare di Romano Guardini e con il pensiero del più rilevante intellettuale cattolico latinoamericano della seconda metà del '900: Alberto Methol Ferré. Si precisa, in tal modo, la prospettiva di una riflessione, originale e feconda, in grado di misurarsi con le grandi sfide della Chiesa nell'era della globalizzazione. Il testo ha potuto giovarsi, nella sua ricostruzione, di quattro interviste concesse dal Pontefice attraverso file audio.