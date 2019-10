Finalissima per "ProSceniUm Città di Assisi" con "Dopo festival" al Centro Commerciale Collestrada

Sono 12 i cantautori finalisti della seconda edizione di "ProSceniUm Città di Assisi - Festival della canzone d'autore", il concorso canoro nazionale che si terrà il prossimo 26 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi e che prevede il "Dopo Festival", in programma il pomeriggio del giorno successivo (domenica 27 ottobre) al Centro Commerciale Collestrada.

I 12 finalisti si esibiranno al Lyrick dal vivo, sabato 26, accompagnati da un'orchestra ritmo sinfonica composta da 35 musicisti e a giudicarli ci sarà una giuria di esperti. Ai vincitori saranno consegnati: Il Premio SIAE "Miglior canzone" (vincitore assoluto): sarà assegnato dai cantanti in gara e dalla giuria di qualità, premio in denaro di 2mila euro. Premio UniCredit "Miglior testo": sarà assegnato dal presidente di giuria, premio in denaro di 500 euro. Premio Satiri "Migliore musica": sarà assegnato dai Maestri orchestrali, premio in denaro di 500euro. Premio Centro commerciale Collestrada "Voto Giuria Popolare": sarà assegnato dal pubblico tramite televoto, buono acquisto da 300 euro da spendere nei negozi del Centro Commerciale. Premio Radio Subasio "Canzone più radiofonica": sarà assegnato da una giuria composta dagli speaker della radio, partner della manifestazione. Premio Ebox "Migliore interpretazione". Premio di partecipazione per tutti i concorrenti: Gift Card del valore di 200 euro, 100 euro o 50 euro, a seconda della posizione raggiunta nella speciale classifica del premio "Centro Commerciale Collestrada", da spendere nei negozi del centro commerciale.

Il Festival ha il patrocinio della SIAE, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Assisi, della Cna Umbria e della Camera di Commercio di Perugia.