Al Gherlinda una domenica dedicata allo sport: arriva la finalissima della Coppa Umbra 2018 della Asd Fidart

Domenica di sport al Gherlinda con la finalissima della Coppa umbra 2018 della Asd Fidart (Associazione sportiva dilettantistica Freccette Italia Dart). Il 27 maggio, dunque, alle 16 inizieranno i play off, alle 19.30 ci sarà la finale di Coppa umbra per le categorie A, B, C, D e Under 14 e alle 20.30 il Torneo individuale Warm up 501 S.O.

Al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano non mancano le occasioni per divertirsi e allo sport si affianca il cinema. Grazie alla nuova promozione è possibile l’ingresso agli spettacoli del The Space, tutti i giorni, compreso il weekend, a partire da 3,90 euro.