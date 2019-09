Fili in trama, a Panicale va in scena il top del merletto e del ricamo, assieme a tanti altri eventi

Sono tanti i “Fili in Trama” che andranno ad intrecciarsi nell’omonima manifestazione in programma a Panicale dal 13 al 15 settembre prossimi per iniziativa del Gal Trasimeno-Orvietano e con il supporto non solo delle istituzioni, ma anche di una fittissima rete di associazioni del territorio nell’ambito del più vasto progetto “I Fili, le Trame e Le Reti del Trasimeno-Orvietano”. L'evento comprendente numerose altre iniziative previste fino a dicembre anche negli altri vicini comuni che vantano tradizioni in questo specifico argomento.

La VII Edizione di “Fili in Trama”, mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo, vede sensibilmente accresciuto il già ricco programma di appuntamenti, non solo tecnici e di settore, ma anche culturali.

La particolarità è che la rassegna, dedicata non solo agli addetti ai lavori, vedrà presenti negli stand non aziende produttrici o commercianti dei preziosi manufatti, ma esclusivamente artigiani. Nel dettaglio, le numerose migliaia di visitatori previste potranno approfittare di tanti momenti sia per ammirare vere e proprie opere d’arte tra merletti, ricami, macramè, lavorazioni particolari e prodotti originalissimi di moda e d’arredo, sia per approfondire tecniche e tematiche connesse, sia per apprezzare proposte che vengono da lontano.

La mostra mercato osserverà i seguenti orari: venerdì 13, 17,00/20.30; sabato 14, 10,00/13,00 e 15,00/21,00; domenica 15 – 10,00/13,00 – 15,00/19,00. Per informazioni e programma completo si può consultare il sito internet www.filiintrama.it