UmbriaSposi Expo, a Bastia torna la fiera del wedding in versione rinnovata

Il Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra si prepara ad ospitare la ventiseiesima edizione di UmbriaSposi, la vetrina (ad ingresso gratuito) delle idee, delle soluzioni e delle occasioni per che compie il grande passo del "sì". La fiera wedding, organizzata da Umbriafiere S.p.A., e presentata presso Borgo Antichi Orti ad Assisi da Lazzaro Bogliari, presidente della società organizzatrice e da Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia Umbra, si terrà sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Tra le novità dell’edizione 2020 la partnership con operatori fieristici specializzati del settore wedding, un nuovo progetto che punta a confermare l’importanza della manifestazione a livello nazionale e che si porta in dote la modifica del nome con l’aggiunta di “Expo”.

UmbriaSposi Expo, con oltre 70 espositori presenti, offrirà anche quest’anno una panoramica sulle imprese umbre in ascesa che offrono le proposte più all’avanguardia riguardo l’intera gamma dei settori merceologici: abbigliamento, ricettività, ristorazione, liste nozze, bomboniere, foto-video, animazione e intrattenimento e tutti gli altri prodotti e servizi.

Confermato il concorso Entra&Vinci, rivolto alle coppie che si registreranno in fiera, con in palio premi messi a disposizione da alcuni degli espositori. L’estrazione è prevista per domenica 26 alle ore 19:30.

Confermato anche l’appuntamento più atteso, quello con il defilè degli abiti da sposa e cerimonia a cura degli atelier presenti; l’appuntamento è per domenica 26 alle ore 18:00.