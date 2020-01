A Marzo torna Expo Casa, mostra dell'abitare, costruire e ristrutturare gli ambienti

Dal 1 all’8 marzo 2020 torna al centro Umbriafiere di Bastia Umbra Expo Casa, la grande mostra dedicata a Edilizia, Arredamento e Risparmio Energetico, con la XXXVIII edizione. La presentazione è avvenuta a Perugia dove sono convenuti Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, Michele Fioroni, Assessore della Regione Umbria, Paolo Belardi, Presidente del Corso di Laurea in Design dell'Università degli Studi di Perugia, e Cristiano Romano in rappresentanza della Fondazione Umbria Jazz .

I visitatori di questa edizione potranno immergersi in un viaggio nell’esplorazione del concetto di casa, presentata sotto ogni punto di vista, grazie a oltre 5.000 soluzioni originali e adattabili ad ogni bisogno e gusto, dalla posa del primo mattone all’arredamento dell’ultima stanza. A Umbriafiere le aziende presenteranno i prodotti, le tecnologie e le idee per unire sicurezza, sostenibilità ambientale, estetica e comfort. Professionisti del settore, amanti del design e privati potranno scoprire tutte le novità, confrontarsi, restare aggiornati e trovare in un unico luogo tutto l’universo “casa”.

Nei giorni dell’esposizione torneranno anche collaborazioni d’eccellenza, in un’area dedicata a eventi, incontri e workshop con un programma di appuntamenti variegato e stimolante. L’area eventi, come il resto dell’esposizione, offrirà un’occasione privilegiata per chi abita, per chi costruisce, per chi ristruttura. Tante anche le proposte per il verde, dentro e fuori casa, come anche per abbattere le barriere architettoniche, per fare sempre più attenzione all’ambiente e alla bioedilizia e per garantire alle persone con disabilità autonomia e sicurezza.

Inoltre, in virtù di un apposito protocollo d’intesa stipulato tra il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia Giovanni Gigliotti e il Vice Presidente della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz Stefano Mazzoni, l’edizione 2020 di Expo Casa sarà qualificata dallo svolgimento del workshop “Umbria Jazz Street Design”, curato da Paolo Belardi insieme a Cristiano Romano e tenuto dal professore di “Graphic Design” Paul Henry Robb. Il workshop, che vedrà la partecipazione di sessanta studenti universitari appositamente selezionati, si svolgerà nei giorni 6-7-8 marzo e sarà volto all’ideazione dell’immagine grafica da proporre come manifesto di “Umbria Jazz 2020” (Perugia, 10-19 luglio 2020). Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, infatti, un qualificato Grand Jury premierà le cinque migliori proposte, che verranno successivamente sottoposte, insieme ad eventuali altre proposte, all’ulteriore e definitiva selezione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz.