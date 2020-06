Il 28 Giugno a Marsciano la Fiera di San Giovanni ancora più ricca

Domenica 28 giugno a Marsciano in piazza Marx si terrà l’appuntamento con la tradizionale Fiera di San Giovanni, uno dei mercati storici più caratteristici del panorama locale dedicato ad abbigliamento, oggettistica, artigianato, arte e prodotti tipici.

Quest’anno l’evento, previsto dalle ore 08.00 alle 14.00, sarà caratterizzato anche dalla presenza di nuovi artigiani e

produttori locali per potenziare l'offerta qualitativa. “Questa edizione della Fiera – spiega l’assessore Roberto Consalvi – vuole essere anche un segnale di ripartenza per tutto il territorio, in una fase certamente non facile per produttori e

commercianti e pur con le limitazioni dovute all’applicazione delle normative anti covid”.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dalle stesse linee guide del Governo. Sarà necessario indossare la mascherina in tutta l’area della fiera, igienizzare le mani, rispettare il distanziamento fisico ed evitare qualunque forma di assembramento.