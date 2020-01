"A porte aperte" la fiera del Food by Cancelloni all'insegna della sostenibilità

Dal 17 al 19 febbraio 2020 al polo fieristico di Bastia Umbra si aprirà una finestra sul futuro della ristorazione, dell’hôtellerie e dell’ospitalità.

Dopo quattro anni torna infatti A Porte Aperte, la convention di Cancelloni Food Service – azienda umbra che fin dal 1962 offre prodotti, soluzioni e servizi integrati per la ristorazione commerciale e collettiva.

Alla presentazione stampa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore al commercio e sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, Eugenio Rondini, Consigliere regionale; Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia; Sergio Mercuri, Presidente Confcommercio Umbria; Fabio Cancelloni, Presidente e Amministratore Delegato di Cancelloni Food Service Spa; Sandro Camilli, Presidente dell’AIS-Associazione Italiana Sommelier Umbria;Stefano Chiocchini, Presidente di Serranova Srl; Gianna Fanfano, Presidente URCU-Unione Regionale Cuochi Umbri; Elia Grillotti, Presidente Associazione Cuochi Rieti, Sandro Allegrini, giornalista e scrittore.

L’iniziativa, come se fosse una vera e propria Olimpiade, porterà a Umbriafiere oltre 20.000 prodotti, 50 minieventi e 72 espositori, così come famosi chef pronti a incantare la platea con sensazionali cooking show.



A fare da filo conduttore sarà la sostenibilità: nella giornata del 18 febbraio numerosi esperti istruiranno la platea sul valore del cibo dal punto di vista economico, culturale ed etico, presentando altresì approcci e strategie per ridurre gli sprechi alimentari.