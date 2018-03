La grande Fiera di Pasqua torna a Perugia: tutto il programma

Torna a Perugia, la grande fiera di Pasqua, in programma da venerdì 30 Marzo a lunedì 2 Aprile, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00. La mostra mercato si terrà nel centro storico di Perugia, in Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Via Mazzini e Piazza Matteotti.

Oltre 50 espositori selezionati da tutta Italia e dall'estero con artigianato, bigiotteria, gioielli, giardino, enogastronomia, street food, hobby e tante curiosità!

Sabato 30 Marzo, domenica 1 e lunedì 2 Aprile: laboratorio per bambini , "gira la girandola": costruiamo e decoriamo insieme una coloratissima girandola di carta! Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - Corso Vannucci. Partecipazione gratuita.

La manifestazione è organizzata da Farefacendo, associazione degli artigiani e del libero ingegno, e promossa insieme al Consorzio Perugia in Centro.