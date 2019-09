Fiera delle Utopie Concrete, a Città di Castello al centro l'economia circolare e la sostenibilità

Si basa sulla ricerca di idee e progetti per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili la 31°Fiera delle Utopie Concrete, laboratorio permanente per l'elaborazione e la trasmissione di esperienze, soluzioni e conoscenze di sostenibilità ecologica dell'economia e della società. L'iniziativa, che si svolgerà a che tornerà a Città di Castello dal 19 al 22 settembre, è stata fondata dal pacifista e ambientalista altoatesino Alexander Langer.

Laboratori, incontri, eventi musicali e performance artistiche, avranno l’obiettivo di informare, intrattenere e far fruire in diverse modalità contenuti decisivi per il futuro di tutti.

Il programma

19 settembre: workshop L’Economia Circolare come nuovo modello per lo sviluppo sostenibile dell'Umbria. Dalle 10 alle 17 presso la Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini.

Venerdì 20 settembre: A Città di Castello in bicicletta, il nuovo Piano Urbano Mobilità Sostenibile

Presentazione del (PUMS) adottato dalla giunta comunale tifernate nel giugno 2019, documento base per lo sviluppo della mobilità nei prossimi anni. L’appuntamento è per le 16 in Piazza Matteotti

Da giovedì a domenica (10 – 13 / 15 – 20), all'interno del Quadrilatero Palazzo Bufalini, mostra "Siamo tutti testimoni. L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici e la domanda globale per le risorse". Il Quadrilatero di Palazzo Bufalini ospiterà anche i laboratori, tutte le mattine. Con La città che vorrei, a cura di Ideattivamente (giovedì 19 settembre dalle 8.30 alle 13, età 7 – 10 anni, 3 laboratori della durata di 90 minuti). Venerdì 20 settembre, dalle 11 alle 13 (età 6 – 10 anni, max 30 partecipanti), La coltura idroponica in città. Domenica 22 settembre (dalle 10.30 alle 13, età 6 -10 anni, 2 laboratori della durata di due ore), Abitare la casa, le case, la città, a cura di Grow Hub.

Sabato e domenica, dalle 15 alle 19, si sperimenteranno poi le molte facce del riuso, in collaborazione con ARTè, Gilberto Bucci artigiano e artista, Riuso Design di Federico Fanucci, Malakos e Repair Café Perugia. Temporary reuse store, Riusiamo insieme, Riuso e creatività.

A chiudere la trentunesima edizione della Fiera delle Utopie Concrete, domenica 22 settembre dalle 15 alle 19, Porte Aperte performance a cura di Sara Lusini alla scoperta di quattro case speciali nel centro storico della città.

Info e programma: http://www.utopieconcrete.it/