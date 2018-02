Amanti del vinile, ecco l'occasione da non perdere: al Quasar arriva la Fiera del Disco

Ernyaldisko e l’Associazione Culturale ‘Per un pugno di dischi’, ancora una volta insieme, tornano a Perugia con il loro carico di passione ed esperienza nel mondo della musica fatta di vinili rari, nuove uscite e memorabilia di ogni genere.

In Fiera troverete 40 espositori da tutta Italia – solo i migliori – per un’offerta che spazia tra i più svariati generi musicali: dalla musica classica, al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal, ma anche materiale promozionale, gadget, e memorabilia imperdibili. In fiera potrete vendere e scambiare i vostri dischi.



10-11 marzo – Perugia (Corciano) – Quasar Village, Via Aldo Capitini 8

7^ Fiera del Disco

Orari al pubblico 9:00-21:00 (40 espositori)

Ingresso al pubblico libero

Organizzazione: Ernyaldisko / A.C.Per un pugno di dischi