Fa' la cosa giusta: la fiera-evento a Bastia dedicata alla sostenibilità. Ecco come, per le imprese, è possibile candidarsi

Si apre la speciale call per le realtà innovative della nostra regione. Fa' la cosa giusta! Umbria, la fiera-evento dedicata alla sostenibilità, in programma per la sua V edizione dal 12 al 14 ottobre, presso l'Umbriafiere di Bastia, diventa hub per l'innovazione in Umbria. La prossima edizione dell'evento vedrà l'inaugurazione infatti una speciale area, chiamata Il volo del Colibrì, dove potranno candidarsi aziende, associazioni, start up e giovani imprese che interpretano nuovi percorsi e modelli di sviluppo sostenibile o che fanno della rigenerazione il proprio tratto distintivo. Storie e percorsi praticati da aziende, associazioni, persone, per costruire territori più sani e vivibili; start up innovative, recupero di tradizioni, valorizzazione delle culture, nuovi servizi sostenibili, artigianato creativo, attività e iniziative dai forti contenuti sociali.

Il progetto Colibrì all'interno della fiera nasce per rispondere alle diverse richieste arrivate agli organizzatori in passato rispetto alla necessità, per le realtà emergenti, di trovare uno spazio a condizioni vantaggiose che possa consentire loro di incontrare il pubblico dei consumatori e possibili nuovi partner. Con questa nuova formula l'organizzazione, Fair Lab e Associazione Il Colibrì, in collaborazione con Terre di Mezzo editore, casa editrice ideatrice della fiera e organizzatrice dell'edizione nazionale a Milano e a Umbriafiere partner del progetto, darà la possibilità a dieci nuove realtà umbre di incontrare istituzioni, potenziali partner e il numeroso pubblico.

Nella speciale area si accede inviando la propria candidatura alla segreteria della fiera, che dopo una selezione rispetto ai criteri fissati, ne sceglierà dieci. Gli spazi sono limitati e la selezione avverrà in base al momento dell'iscrizione e sulla valutazione della bontà del progetto.