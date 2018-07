Fever, Umbria Jazz edition: il reggae in via Appia, ingresso gratuito

Il reggae in centro storico, nel mezzo di Umbria Jazz. L'appuntamento con Fever, la serata fissa dei martedì al Kandisky si trasforma in Uj Edition, è in via Appia, il 14 luglio, dalle 22 all'una e trenta del mattino, davanti a Pizza Italia. Le scalette dell'Acquedotto, in pratica. Un simbolo della città.

Dietro ai piatti Artin (Blasta Beat) e Zionet, direttamente dalla Blaze Up Family. Al microfono Omar Mc. L'ingresso è gratuito. A sostenere la setata l'Happy Bar e Pizza Italia.