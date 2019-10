Festività di Ognissanti, torna il "concerto preghiera" presso la chiesa del cimitero di Bastia Umbra

In occasione della festività di Ognissanti torna il concerto preghiera presso la chiesa di Cristo Redentore del Cimitero di Bastia, una tradizione che si ripete da oltre trenta anni. Il concerto, in programma per il 1° Novembre, ore 16.30, si aprirà con un inno medievale alla Trinità, rivisitato in chiave moderna dal M° Piero Caraba, che da dieci anni guida il Coro Città di Bastia, con proposte di grande impatto artistico e gradimento di pubblico .

Musiche di Bartolucci, Caraba, Dubra, Gyeilo, Lamberti, Nanino, Tallis.