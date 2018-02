Da MasterChef al salone umbro dei vini: super ospiti, chef e sommelier di fama mondiale a Only Wine Festival

La giovanissima pastry Chef Isabella Potì che proprio in questi giorni è alla ribalta di Master Chef come giudice di pasticceria sarà tra i protagonisti di Only Wine Festival, il prossimo 28 e 29 aprile a Città di Castello.

La giovane e affascinante chef salentina sarà ospite dell’edizione 2018 del Salone delle piccole cantine e dei giovani produttori, insieme al suo fidanzato, Floriano Pellegrino, giovane proprietario e chef del ristorante Bros di Lecce, dove entrambi lavorano. Sia Isabella che Floriano sono stati inseriti dalla rivista Forbes tra gli “under 30” dal futuro in crescita.

Ma i grandi nomi di Only Wine non finiscono qui. Accanto ai migliori sommelier AIS, che ormai sono una presenza fissa al Salone, Luca Martini, miglior sommelier del mondo 2013, Andrea Galanti e Maurizio Dante Filippi, rispettivamente miglior sommelier d’Italia 2015 e 2016, saranno presenti anche altri due grandi chef: la giovane vincitrice di Top Chef 2017, anima di Villa Chiara Orto e Cucina a Vico Equense, Fabiana Scarica e il veterano Giancarlo Polito, chef del Ristorante -una Stella Michelin- La Locanda del Capitano di Montone, a pochi chilometri da Città di Castello.

Insomma, un fine settimana davvero imperdibile quello che propone quest’anno Only Wine Festival per celebrare il 2018, anno del cibo -e del vino- italiano nel mondo. Nel programma, infatti, sono previsti tre appuntamenti - degustazione (la cena di venerdì 27, quella di sabato 28 e il pranzo di domenica 29 aprile) decisamente di eccellenza, con abbinamenti originali tra i migliori vini delle cantine selezionate da Ais, presenti alla kermesse, e i piatti gourmet proposti per l’occasione dagli chef. Ulteriori info su www.onlywinefestival.it