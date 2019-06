Festival di Villa Solomei: tre concerti il 21 giugno per la Festa Europea della Musica

Sta per prendere il via la XXI edizione del Festival Villa Solomei con la prima giornata che vedrà ben tre concerti.

Protagonista del primo sarà la coppia Lidia Basterretxea Vila (soprano) e Giulio Mercati (organo) che alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Bartolomeo per il concerto "L’organo ritrovato" offriranno un viaggio musicale in Europa attraverso musiche provenienti da Spagna, Germania, Italia e Francia. Alle ore 18.30 presso il Teatro Cucinelli, per Sipario Maestro, sarà poi la volta di Antonio Acunto che al pianoforte eseguirà Impromptou n. 2 Op. 90 di Franz Schubert (1797-1828) e la Kreisleriana Op. 16, 8 Phantasien di Robert Schumann (1810-1856).

A chiudere la giornata il Coro da Camera Canticum Novum che alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Bartolomeo, accompagnato da Daniela Scaletti (pianoforte) e dal Quartetto dell’OTC, sotto la direzione del M° Fabio Ciofini, eseguirà il programma di O. Gjeilo a seguire:

Pulchra es

Mottetto a cappella

Ubi Caritas

Mottetto per coro e pianoforte

O magnum mysterium

Mottetto per coro e violoncello

Dark Night of the Soul

per coro, quartetto d’archi e pianoforte

Across the vast eternal Sky

per coro, quartetto d’archi e pianoforte

The Ground

per coro, quartetto d’archi e pianoforte

Luminous Night of the Soul

per coro, quartetto d’archi e pianoforte

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.