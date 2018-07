Sagre - Per gli amanti della pizza al piatto.... 10 giorni da sballo a Bevagna

Promozione della salute, solidarietà e attenzione all'ambiente. Sono questi i fari che illuminano gli organizzatori del “Festival della pizza al piatto - Serate di festa in favore dell'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro”, che si svolgerà a Bevagna da venerdì 20 a domenica 29 luglio. La 34esima edizione è stata presentata questa mattina nel palazzo della Provincia di Perugia, alla presenza del vicepresidente dell’Ente, Roberto Bertini, del presidente Aucc onlus, Giuseppe Caforio, del vice sindaco di Bevagna, Rita Galardini, del vicepresidente del Centro Sociale di Capro, Enrico Bastioli, e del cantautore umbro Fabrizio Cunsolo.

Un evento definito gustoso e solidale da tutti i partecipanti alla conferenza stampa. Non a caso, sin dalle prime edizioni il Centro Sociale di Capro, organizzatore della manifestazione, ha deciso di devolvere in beneficenza all'Aucc parte dei proventi della festa, riuscendo così a donare nel corso degli anni oltre 170 mila euro. “I fondi raccolti – ha spiegato Caforio - sono stati utilizzati per finanziare progetti di ricerca scientifica e i servizi socio-sanitari che l'associazione fornisce gratuitamente alle persone colpite da patologia oncologica e ai loro familiari”.

Nel programma delle serate di festa anche eventi sportivi come il torneo di calcio a 5, una maratonina, gare di bocce e altro ancora. Ogni giorno serate danzanti e uno spazio musicale per i giovani con “Capro Space”, stand gastronomici aperti dalle 20, pesca di beneficenza e giochi per bambini.