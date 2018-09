I love Pizza, pronti per il festival dedicato al piatto più famoso del mondo? A Perugia 4 giorni di bontà

Un festival dedicato a uno dei piatti più famosi e amati in tutto il mondo: la pizza. Cornice dell'evento - organizzato da Level Up Events - sarà Pian di Massiano, piazzale Umbria Jazz e la kermesse prenderà il via stasera, giovedì 20 settembre fino a domenica 23. Classica "Margherita", con funghi e salsiccia, insomma.. dalle mille varianti, sarà la regina indiscussa di una quattro giorni da leccarsi i baffi.

Nel Villaggio della Pizza sarà proposta; l’area Street Food con "Gli amici della pizza" (come Pizza fritta, Panpizza, Farinata e molto altro), l’area Dolci, Birrifici & Vinerie, musica e spettacoli. Questi gli orari:

Giovedì 20 Settembre stand aperti dalle 18:00 alle 00:00

Venerdì 21 Settembre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

Sabato 22 Settembre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

Domenica 23 Settembre stand aperti dalle 12:00 alle 00:00