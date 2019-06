Festival Internazionale Giovani Concertisti di Castel Rigone, un'anteprima

La XXII edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE GIOVANI CONCERTISTI di Castel Rigone in programma dal 20 luglio al 25 agosto 2019 presenta molte novità.

Sarà un’edizione rinnovata e ricca di nomi importanti, intenta a valorizzare musica di qualità e luoghi che ospitano i concerti, con una finestra speciale sul Lago Trasimeno.

Si parte infatti con due anteprime che si svolgeranno in luoghi molto particolari: la prima, il 23 giugno ore 19,30, presso il Nuovo Lungolago di Passignano, di recente inaugurazione, dove al tramonto si esibirà il Quartetto Ascanio, un gruppo di soli archi composto da eccellenti musicisti umbri (Damiano Babbini, Francesco Bagnasco, Costanza Pepini, Catherine Bruni), che eseguiranno musiche di due grandi compositori, Mozart e Schubert. La seconda anteprima, il 7 luglio, si terrà invece presso la chiesa di S. Cristoforo nel grazioso borgo di Pian di Marte, a 4 km dal paese di Castel Rigone

Anche nei concerti in cartellone ci sarà una novità: per la prima volta il festival farà tappa nel centro storico di Passignano, nella splendida Rocca Medievale. Tutti gli altri eventi saranno in piazzetta S. Agostino a Castel Rigone, luogo caro al pubblico del festival, suggestivo anfiteatro naturale dove i suoni sembrano fondersi perfettamente con le antiche mura delle case che si affacciano sulla piazza.

Direttore artistico del Festival Internazionale Gioavni Concertisti è Cristina Capano.

Francesca Silvestri - Ufficio stampa - effe.silvestri@gmail.com, cell. 380 3573336

Info: http://www.festivalgiovaniconcertisti.com

Fb: https://www.facebook.com/pages/Festival-Internazionale-Giovani-Concertisti