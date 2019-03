Festival Internazionale del Giornalismo 2019, seicento ospiti e 300 eventi

L'edizione 2019 del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia è alle porte e si prepara ad accogliere e ospitare come sempre speaker - esperti, giornalisti, accademici, attivisti - e pubblico da tutto il mondo. La 13esima edizione si terrà dal 3 al 7 aprile nel centro storico della città.



Oltre 600 speaker e quasi 300 eventi per 5 giorni intensi tra tavole rotonde, presentazioni, keynote speech, workshop, interviste, serate teatrali. Il 49% degli speaker sono donne, il nostro obiettivo per il 2020 è arrivare almeno al 50%.

Tra gli argomenti dell'edizione 2019, suddivisi sul sito per categorie: disinformazione, cambiamento climatico, cyber guerra e disinformazione, intelligenza artificiale, ruolo delle tecnologie, crisi umanitarie e migrazioni, giornalismo investigativo, l’importanza della relazione di fiducia con i cittadini, fact-checking, data journalism, engagement, start-up, giornalismo investigativo transnazionale, diversità e inclusione per migliorare la qualità dei contenuti, i modelli di business: membership, abbonamenti, sostegno pubblico, filantropia, la libertà dei media sotto attacco.

Arriveranno da tutto il mondo anche i 128 volontari, studenti, aspiranti giornalisti, fotografi provenienti da 19 diversi paesi: Argentina, Francia, Germania, Ghana, Grecia, Kenya, India, Italia, Lituania, Malta, Messico, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Tunisia.

Qui il programma completo dei 300 eventi della 13esima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo.