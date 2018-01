Perugia, torna il Festival Internazionale del Giornalismo: le date dell'edizione 2018

Il Festival Internazionale del Giornalismo torna a Perugia. L’appuntamento con la dodicesima edizione è all’11 al 15 aprile 2018. E ci sono delle novità. Il concorso "YouFestival, le tue idee per #ijf18", che si è chiuso il 31 dicembre 2017, ha portato in dote una valanga di nuove idee. Per l’edizione 2018 le proposte ricevute dal festival sono state in totale 275, 159 dall’Italia, 116 dall’estero. Le proposte sono arrivate da 36 differenti paesi (come è evidenziato nella mappa). La maggior parte da: Italia, Regno Unito (20), Stati Uniti (19), Germania (16), Francia (6), Belgio (5), Australia e Canada (4 ciascuno).



"Queste proposte - spiegano dal Festival - , queste idee rendono il festival più ricco, più autentico, più plurale. È una opportunità per scoprire talenti, valutare idee e speaker diversi e coinvolgere nell’evento nuove energie. È un modo per allargare sempre di più le prospettive e arricchirci di punti di vista differenti. La grande partecipazione e la voglia di condividere saperi e conoscenze è anche il segno evidente (e commovente) di una grande generosità. Le proposte sono state tantissime. Purtroppo, come ogni anno, non tutte potranno essere accettate. I criteri di valutazione si basano sulla potenzialità della proposta di arricchire il programma in termini di contenuti, per qualità e per originalità, e soprattutto avendo come obiettivo quello di dare sempre più spazio a talenti giovani e meno conosciuti". E ancora: "Il festival è aperto a tutti, gratuito e non è necessario registrarsi per partecipare. Gli eventi potranno essere seguiti anche in diretta streaming e tutti i video saranno poi disponibili on-demand".