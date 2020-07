Festival Figuratevi: edizione ridotta ma si svolgeranno regolarmente gli spettacoli al Borgo Bello

Edizione 2020 in forma ridotta causa coronavirus. La kermesse “Figuratevi...di essere bambini” prevede comunque lo svolgimento di spettacoli al Borgo Bello di Perugia, a partire da da giovedì 9 luglio ore 21:15. Ad annunciarlo è il teatro di figura umbro Tieffeu. Sarà quindi un’annata particolare, ma nonostante la pandemia da coronavirus dei primi mesi del 2020, l’evento “Figuratevi...di essere bambini” è pronto a cominciare. La rassegna di spettacoli di Teatro di Figura comincerà infatti giovedì 9 luglio 2020, ore 21:15, presso l’Arena del Borgo Bello, in via del Cortone, a Perugia.

Previsto un finale a sorpresa a fine agosto 2020. Il Tieffeu, con una nota, spiega che “la forma tradizionale è purtroppo sospesa. Negli anni precedenti si sono svolte attività di tipo laboratoriale, con una presenza massiccia di pubblico a Pian di Massiano. Dal Tieffeu una considerazione sull’attualità, prima dell’inizio della manifestazione “Figuratevi...di essere bambini”. Secondo il teatro di figura umbro, “il mondo dello spettacolo in generale è stato uno dei settori più colpiti da questa emergenza coronavirus. Anche la nostra attività è stata interrotta bruscamente, come purtroppo tutte le attività del campo culturale in Italia. Il nostro festival è ritenuto uno dei più importanti in Europa. Abbiamo però voluto essere presenti, date le numerose richieste pervenuteci”.

La 33° edizione di “Figuratevi...di essere bambini” sarà quindi strutturata nel rispetto delle attuali norme di sicurezza sanitaria anti coronavirus. “Ogni giovedì sera dal 9 luglio al 27 agosto 2020, nell’arena attigua al nostro teatro, il pubblico potrà apprezzare una rassegna di 7 spettacoli proposti da importanti compagnie del settore e dedicata al mondo della fiaba. L’Arena del Borgo Bello, un bellissimo spazio all’aperto, è stata predisposta seguendo tutte le norme previste per il settore dello spettacolo. La volontà è quella di realizzare, nel migliore dei modi, il programma previsto” – afferma il Tieffeu.

“Sarà richiesta la collaborazione del pubblico. E’ infatti necessario prprenotare i posti, che con l’attuale organizzazione anti coronavirus degli spazi, sono ridotti a 80. Vanno comunicati telefonicamente i nominativi e il numero di telefono. I nuclei familiari potranno sedersi vicini tra loto solo in caso di avvenuta prenotazione. Il pubblico dovrà accedere all’Arena del Borgo Bello con la mascherina, che potrà essere tolta al raggiungimento del posto assegnato. I bambini dovranno restare nel posto assegnato sotto il controllo dei genitori. Per informazioni e prenotazione: tel 0755725845 - biglietto di ingresso € 6. Vi aspettiamo! Ci aspettano sicuramente piacevoli serate, assieme a tutti gli appassionati” – conclude il Tieffeu. “Figuratevi...di essere bambini”, più forte delle difficoltà.