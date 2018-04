Festival della Fisica 2018 a Pozzuolo Umbro, organizzato dall'Associazione Franco Rasetti

L’Associazione intestata all’ex “ragazzo di via Panisperna”, poi grande naturalista, Franco Rasetti, annuncia uno straordinario Festival della Fisica 2018 che si terrà presso Palazzo Moretti di Pozzuolo Umbro a far capo da oggi 20 aprile. L’apertura – dalle ore 9 alle 14 – vedrà la partecipazione degli Istituti scolastici del Comune di Castiglione del Lago. Sabato 21 e domenica 22 (con orario 9-13 e 16-18) l’iniziativa “Giocare con la fisica, adulti e giovani” che consentirà di approcciare, in modo scientifico e divertente, temi e problemi di grande interesse. Sabato 21, alle ore 16, il Convegno “La storia della fisica in Italia” con relatori di vaglia del mondo scientifico nazionale.

Nei tre giorni della kermesse, il pubblico potrà visitare la mostra permanente dedicata a Franco Rasetti, le mostre sulla cultura locale e la quella intitolata “Meteoriti, messaggeri del Cosmo”, curata da Francesco Rubechini. Sarà attiva l’Associazione FisicaMenteInsieme e il naturalista Mario Morellini tratterà diffusamente il tema del nesso tra fisica e natura.

Sabato 21 aprile sarà possibile aderire alla consueta serata conviviale. Il presidente Claudio Monellini ricorda che a Palazzo Moretti Costanzi è possibile visitare gratuitamente le mostre dedicate a Enrico Fermi, Adele Galeotti (madre di Rasetti) e al filosofo Teodorico Moretti-Costanzi che ha fatto dono dell’immobile all’Università degli Studi di Perugia. La figura dello scienziato pacifista Rasetti – tanto cara alla comunità dove nacque – è ricordata con un busto bronzeo, inaugurato l’11 ottobre 2008 presso i giardini pubblici di Pozzuolo Umbro. A Varenne (Belgio) dove è deceduto, è stata intestata una strada a suo nome (foto).