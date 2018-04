La prima giornata del Festival Internazionale del Giornalismo: tutto il programma dettagliato

Il primo giorno del Festival prevede 29 eventi suddivisi per tematiche in diverse categorie: panel discussion, incontri, libri, dirette, presentazioni, fotogiornalismo, law&order, Tutti a scuola!, #UsToo, media sotto attacco e workshop

Il Festival Internazionale del Giornalismo comincia la sua XII edizione con KIDS’ NEWSROOM Tutti a scuola!, la sezione dedicata a bambini e ragazzi del 21° secolo, ma anche a genitori e docenti (a cura di KIDSBIT). Una serie di incontri, tutti presso la Sala Perugino dell’Hotel Brufani, basati sullo sviluppo di competenze di cittadinanza digitale, media literacy e coding tramite workshop, giochi e discussioni rivolti a piccoli e grandi esploratori digitali dai 6 ai 18 anni.

Mercoledì 11 aprile dalle 9.30 si terrà Non è vero, ma ci credo!, un laboratorio per le scuole primarie (elementari), in cui i bambini si trasformeranno in piccoli giornalisti (progetto sostenuto dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane).

Tra gli ospiti della prima giornata di IJF18 due esponenti di spicco del giornalismo italiano: Gianluigi Nuzzi con il suo ultimo libro “Peccato originale. Conti segreti, verità nascoste, ricatti: il blocco di potere che ostacola la rivoluzione di Francesco” (Chiarelettere, 2017) in cui l’autore ricompone, attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi (ore 21 nella Sala dei Notari); Sergio Rizzo con il libro “Il pacco. Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane” (Feltrinelli, 2018) fa chiarezza una volta per tutte sui meccanismi malati e i rapporti di forza del sistema bancario compiendo un viaggio nella provincia profonda, da Siena a Vicenza ad Arezzo, alla ricerca dell’origine del veleno che sta inquinando il potere finanziario italiano (ore 17 Hotel Brufani Sala Raffaello).

Per la sezione Media sotto attacco due incontri dedicati al tema: Giornali in prima linea e cronisti sotto scorta con Federica Angeli La Repubblica, Silvio Aparo direttore VoxPublica.it, Paolo Borrometi presidente Articolo21 e Nello Trocchia Nemo RAI 2 (ore 16 Sala del Dottorato); "Se scrivi muori": la lotta per la sopravvivenza e per il diritto all'informazione in Messico con Ivan Grozny Compasso giornalista freelance, Riccardo Noury portavoce Amnesty International Italia, Tiziana Prezzo Sky TG24 e Cynthia Rodriguez giornalista freelance (organizzato in collaborazione con Amnesty International Italia, ore 17.15 Sala del Dottorato).

Come i giornalisti possono costruire comunità informate su Facebook: un workshop per esplorare come l'utilizzo di prodotti di Facebook può aiutare i giornalisti a trovare contenuti, sviluppare un pubblico e rafforzare lo storytelling attraverso la costruzione e il coinvolgimento di community. Organizzato e sponsorizzato da Facebook, con Sarah Brown Facebook EMEA e Livia Iacolare head of media partnerships Facebook Italy (alle ore 11 Hotel Brufani Sala Raffaello). Alle 18.30 nella Sala del Dottorato, la presentazione del libro “La guerra tra noi” di Cecilia Strada (Rizzoli, 2017). Modera Tiziana Prezzo.

Parleremo di come Fotografare il futuro e raccontare per immagini l’innovazione che cambia il mondo fotogiornalismo con Luca Locatelli fotografo vincitore del World Press Photo 2018 nella categoria ambiente, a dialogo con il giornalista freelance Alessio Jacona (A cura di FujiFilm, ore 12 Sala del Dottorato); nel panel Dalla Siria a Charlottesville: il potere unico della fotografia di catturare i momenti decisivi gli speakers Jeff Israely cofondatore Worldcrunch, Francesca Sears Magnum Photos e Francesco Zizola cofondatore Noor illustreranno alcuni dei nuovi modi più innovativi di raccontare storie per immagini (ore 18 Hotel Brufani Sala Raffaello).

Inaugura quest’anno la sezione #UsToo, una serie di incontri, tra workshop e panel discussion, dedicati alle donne e ai temi legati alla violenza di genere, ma non solo. Il primo appuntamento del nuovo filone è Genere, violenza, molestie: buone pratiche per gli operatori media, alle ore 14 nella Sala della Vaccara, con Giulia Blasi Hashtag Radio 1. Un workshop per esplorare i diversi modi di dare una notizia, le criticità della comunicazione legata a temi sociali, il peso delle scelte che vengono fatte nel trattamento di un argomento delicato e le insidie del clickbait. Alle ore 16 nella Sala Raffaello dell’Hotel Brufani, l’incontro dal titolo Da Pinocchio a MasterChef. Il quadro dell'agricoltura in tre foto di famiglia in cui il giornalista e divulgatore Antonio Pascale coinvolgerà attivamente il pubblico e gli ospiti sul palco in una conferenza-spettacolo. Un talk che esamina come si è evoluta l'agricoltura e di conseguenza come sono cambiati gli stili di consumo, la salubrità, la quantità e qualità dei prodotti alimentari (a cura di Syngenta).

A pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, ricorderemo Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista militante, un maestro del reportage narrativo, con forte passione per l'inchiesta sana e vera. Con Maurizio Braucci scrittore, sceneggiatore e regista, Mario Desiati scrittore, Emiliano Morreale Università La Sapienza di Roma e Lorenzo Pavolini Radio 3 (ore 18 Centro Servizi G. Alessi). Etica nel giornalismo, tra regole nazionali e buone pratiche personali: alle ore 16.30 nella Sala della Vaccara una discussione che punta al miglioramento dell'etica nel giornalismo spaziando dai codici e dalla regole, passando però anche dal comportamento dei singoli, con Carlo Felice Dalla Pasqua Gazzettino.it, Rosa Maria Di Natale giornalista e Mario Tedeschini Lalli giornalista.

Tornano anche quest’anno gli incontri Law&Order, 20 sessioni -tutti tra le giornate di mercoledì e domenica alla Sala Priori dell’Hotel Brufani- sugli aspetti legali della professione giornalistica per approfondire e prepararsi agli aspetti giuridici della professione. Da segnalare nella giornata dell’11 aprile: Odio politico online ed estremismi con Giovanni Ziccardi Università degli Studi di Milano (ore 10); Le molestie online: quali difese? Con Marcello Bergonzi Perrone avvocato e Stefania Stefanelli Università di Perugia (ore 11); Data breach e policy in redazione con Alessandro Rodolfi cofondatore Whistleblowing Solutions e Giovanni Ziccardi Università degli Studi di Milano (ore 13); Cyber-security e diritti umani con Angelica Bonfanti Università degli Studi di Milano e Riccardo Noury (ore 15); Il copyright e le recenti riforme europee come (non) strumento di libertà con Bruno Saetta avvocato e Vincenzo Tiani giornalista freelance (ore 18).

In diretta dal Festival: Fuorigioco - Rai Radio 1, con Guido Ardone, Gianluca Santoro e John Vignola, alle ore 15 e Zapping - Rai Radio, condotto da Giancarlo Loquenzi, alle ore 19.30 (dall’Hotel La Rosetta).

Eventi in live streaming - Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito, nella scheda di ogni evento, sul canale YouTube e sulla piattaforma video di IJF, dove è possibile seguire gli eventi in diretta oppure on demand, con l’archivio delle edizioni passate.

Il programma può subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.