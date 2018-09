Giovedì 6 settembre, Il “Michelangelo perugino” inaugura la 7^ edizione del Festival delle Corrispondenze

Sarà un'inaugurazione molto particolare quella della 7^ edizione del Festival delle Corrispondenze di Monte del Lago. In programma giovedì 6 settembre, la presentazione in anteprima del volume “Michelangelo perugino” di Sandro Allegrini ed Ennio Cricco (Morlacchi editore, 2018 per la collana “I classici italiani in perugino”).

Alle 18, nello splendido scenario lacustre del borgo magionese, a ingresso gratuito, l’attore Gianfranco Zampetti leggerà passi del volume che racconta vicende e spigolature della vita del grande artista da un punto di vista molto personale: le lettere che lo stesso Michelangelo scriveva ai suoi familiari (“Tai sua”).

Si tratta di corrispondenze private che rivelano l'uomo e ci restituiscono un Buonarroti alle prese con le vicende della quotidianità. L'incontro approfondirà aspetti della vicenda umana di Michelangelo con un approccio tra il divulgativo e lo scientifico con un tono leggero, ma rigoroso. Un'occasione per conoscere aspetti dell'arte e della vita di Buonarroti attraverso la chiave dialettale. Il volume è costituito da numerose lettere scritte dal Buonarroti ai familiari.

La traduzione in lingua magionese-perugina è di Ennio Cricco, già autore dell’Inferno di Dante raccontato ai perugini (Guerra, 1988) e del Dante perugino (Morlacchi, 2015). Contributi di Massimo Arcangeli, dialettologo dell’Università di Cagliari; premessa e curatela di Sandro Allegrini. Note di Emidio De Albentiis e di Giovanni Manuali. In Gallery fotografica, i gessi michelangioleschi, conservati nella gipsoteca ABA, di Franco Prevignano.

La presentazione sarà coordinata da Sandro Allegrini. Sono previsti gli interventi di Vanni Ruggeri, Presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura; Mario Rampini, presidente Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia; Emidio De Albentiis, docente ABA; Giovanni Manuali, restauratore e Conservatore dei Beni ABA. Saranno presenti il fotografo Franco Prevignano e il pittore Stefano Chiacchella, autore della copertina.